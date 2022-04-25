В Китае показали конкурента Tesla Model 3

Все больше малоизвестных широкой публике китайских автомобильных компаний выходят на рынок электрокаров и метят в конкуренты Tesla. Не стал исключением и автопроизводитель Hozon Auto, который рассчитывал представить свой новый электрический седан Nezha S на автосалоне в Пекине в апреле. Однако выставку отменили из-за новой вспышки коронавируса в стране, так что презентация потенциального соперника Tesla Model 3 прошла в онлайн-формате.

Фото: Motor.ru Motor.ru

Марка Nezha (либо Neta) была создана в 2018 году, и до недавнего времени линейка состояла всего из двух моделей, кроссоверов U и V. Теперь же гамму пополнил седан S, который представляет собой серийное воплощение концепта Eureka 03 2021 года. «Товарный» вариант практически в точности копирует шоукар и при этом отличится от более ранних автомобилей Nezha.

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У электромобиля двухуровневая оптика, причем верхние светодиодные полосы максимально заужены. Сзади во всю ширину кузова протянулся тонкий светодиодный же фонарь. В числе других особенностей дизайна — короткий спойлер на крышке багажника и панорамная крыша.

В салоне установлен огромный вертикально ориентированный планшет, еще один прямоугольный экран расположен правее и предназначен для пассажира. За рулем можно заметить небольшую цифровую панель приборов, которая у Tesla Model 3 отсутствует. Заявлен проекционный дисплей, аудиосистема с 21 динамиком (включая встроенные в потолок и подголовники), сиденья с функциями подогрева, вентиляции и массажа. В отделке салона используются алькантара, кожа и натуральное дерево.

Электрокару обещан автопилот четвертого уровня по классификации SAE, который не требует участия водителя в процессе управления и может вести машину по заданному маршруту. Беспилотный комплекс включает 13 камер, 12 ультразвуковых датчиков, пять радаров миллиметрового диапазона и два лидара.