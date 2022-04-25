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2 часа назад

ГИБДД назвала самые опасные дороги Москвы

Российская Газета

МКАД остается самой опасной дорогой столицы, свидетельствует статистика столичного управления ГИБДД.

ГИБДД назвала самые опасные дороги Москвы
Фото: ТАССТАСС

Как сообщает Telegram-канал ведомства, кольцевая дорога стала лидером по количеству аварий с летальным исходом среди всех крупных магистралей города. Второе и третье места по летальности ДТП в столице заняли соответственно Варшавское и Калужское шоссе. Этот антирейтинг был составлен по итогам анализа аварийности за первые три месяца 2022 года.

Специалисты ГИБДД Москвы дали рекомендации водителям, которые часто ездят по этим дорогам. Во-первых, необходимо адекватно выбирать скоростной режим, ехать со скоростью потока в пределах лимита. Также очень важно держать безопасную дистанцию. Особенно это актуально для МКАД, где значительную часть смертельных столкновений провоцируют мелкие аварии: водители выходят осматривать повреждения, а другие участники движения просто не успевают затормозить.

Ранее "РГ" сообщала, что столичные власти намерены запустить эксперимент, разрешающий оставить место мелкого ДТП, если нет пострадавших. В департамент транспорта рассчитывают, что эта мера существенно улучшит обстановку на скоростных дорогах.

Автоновости,ГИБДД,Правительство Москвы,
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