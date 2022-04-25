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51 минуту назад

Стало известно о готовности продать «АвтоВАЗ» китайцам

Lenta.ru

Долю Renault в «АвтоВАЗе» готов выкупить один из китайских автоконцернов, причем продажа может состояться уже в мае или июне. Об этом со ссылкой на источник, близкий к «АвтоВАЗу», сообщает ТАСС.

Стало известно о готовности продать «АвтоВАЗ» китайцам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Renault в настоящее время принадлежит 68 процентов компании «Лада авто холдинг», которая, в свою очередь, владеет 100 процентами «АвтоВАЗа». Ранее стало известно, что на фоне беспрецедентных санкций западных стран французско-японский концерн планирует избавиться от российских активов.

Еще 23 марта Renault приостановил работу на территории России и остановил работу завода в Москве. Тогда же сообщалось, что компания ищет способы решить проблемы с «АвтоВАЗом».

При этом эксперты по автопромышленности отмечали, что цена может существенно измениться в зависимости от параметров сделки. Если французы согласятся продолжать поставки машинокомплектов, то завод останется с модельным рядом, если все отношения будут прерваны, то «АвтоВАЗ», по сути, сможет выпускать только Granta, Niva и Vesta.

В первом квартале 2022 года продажи «АвтоВАЗа» на российском и зарубежном рынках сократились на треть (33,1 процента) — до 60,6 тысячи автомобилей. Почти весь апрель, с 4 по 24 число, заводы не работали из-за нехватки комплектующих. С 25 по 29 апреля работа в ограниченном режиме возобновилась.

Автоновости,Renault,Lada,Автоваз,
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