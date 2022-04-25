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2 часа назад

Представлен новый Ford Taurus

Motor.ruиещё 1

Компания Ford представила новый Taurus. Седан представляет собой точную копию китайского Mondeo, и будет продаваться на Ближнем Востоке (модель пропала из американской гаммы производителя три года назад). Внешне машины идентичны, отличия заметны лишь в салоне. Для «Тауруса» заявлены панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль и бензиновый четырехцилиндровый двухлитровый двигатель, работающий в паре с восьмидиапазонной автоматической коробкой передач.

Представлен новый Ford Taurus
Фото: Motor.ruMotor.ru

Седан Taurus исчез из американской линейки «Форда» весной 2019 года. Но модель под тем же именем продолжили выпускать в Китае, на совместном предприятии Changan-Ford. Четырехдверка базировалась на платформе CD4 от Mondeo четвертого поколения (2012–2022) и экспортировалась в том числе на Ближний Восток. Теперь же представлен новый Taurus, и он неожиданно оказался точной копией «пятого» Mondeo.

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Mondeo, а вместе с ним и кросс-лифтбек Evos, опираются на «философию дизайна» Progressive Energy in Strength («прогрессивная энергия в силе»). Этот же стиль в мельчайших деталях скопировал Taurus. У него та же двухэтажная оптика, выдвижные ручки дверей и задние фонари «а-ля» Mustang с вертикальными секциями. Салон тоже идентичен, разве что дисплей на передней панели у «Тауруса» не такие большие: диагональю восемь и 13,2 дюйма вместо 12,3 и 27.

На Ближнем Востоке седан появится летом. Для модели заявлены панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, мониторинг слепых зон, беспроводная зарядка и поддержка Apple CarPlay. Двигатель один — это «турбочетверка» 2.0 EcoBoost, в китайской спецификации развивающая 238 лошадиных сил и 376 Нм крутящего момента. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат. Привод передний.

«Таурус» — самая популярная модель «Форда» в регионе. За прошлый год её продажи по сравнению с позапрошлым выросли на 527 процентов. Если же смотреть по отдельным странам, то, к примеру, в Саудовской Аравии в 2021-м продали на 73 процента больше «Таурусов», чем в 2020-м; в Кувейте — на 125 процентов, а в Омане и в Бахрейне — на 63 и 42 процента соответственно.

Они потеснили бы Toyota Camry. Если бы продавались в России

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