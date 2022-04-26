В Госдуму внесут проект об амнистии за нарушения ПДД

Депутат Госдумы Ярослав Нилов рассказал, что представители ЛДПР и несколько сенаторов предложили объявить амнистию в отношении лиц, нарушивших правила дорожного движения, и, таким образом, в это непростое время оказать поддержку гражданам, "совершившим административные правонарушения, не представляющие существенной общественной опасности, включая сохранение их денежных средств".

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин ТАСС/Сергей Карпухин

Проект постановления будет направлен в Госдуму 26 апреля, написал Нилов в своем Telegram-канале. Там же он разместил документ, который, по мнению экспертов, сырой, так как не содержит пояснений, какие именно нарушения предлагается рассматривать как "не представляющие существенной общественной опасности".