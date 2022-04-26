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3 часа назад

Российских водителей предупредили о необычном штрафе

Елена Прошина

За неправильную утилизацию покрышек автовладельцам придется заплатить штраф до двух тысяч рублей, сообщает URA.RU со ссылкой на руководителя рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Петра Шкуматова.

Российских водителей предупредили о необычном штрафе
Фото: ТАССТАСС

«В Кодексе об административных правонарушениях есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Плюс, деятельность юрлица могут приостановить. Поэтому обращение с покрышками у компаний очень аккуратное. Они их утилизируют, сдают в спецкомпании. Что касается физлиц, то до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают на помойку, в мусорку, или ставили рядом», — сообщил Шкуматов.

«Огромные штрафы, потому что резина перегнивает порядка 200 лет, если я не ошибаюсь, или намного больше. Выкидывать ее в окружающую среду и загрязнять ни в коем случае нельзя», — сообщил автоэксперт, юрист Дмитрий Славнов.

По его словам, в настоящее время бывшую в употреблении резину скупают для последующего восстановления, так как купить новую довольно дорого.

Автоновости,Дмитрий Славнов,Петр Шкуматов,
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