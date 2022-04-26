Российских водителей предупредили о необычном штрафе

«В Кодексе об административных правонарушениях есть штраф за неправильную утилизацию покрышек. Для физлиц это от одной до двух тысяч рублей. На юрлиц накладывается очень большой штраф от 100 до 250 тысяч рублей. Плюс, деятельность юрлица могут приостановить. Поэтому обращение с покрышками у компаний очень аккуратное. Они их утилизируют, сдают в спецкомпании. Что касается физлиц, то до сих пор наблюдается такой безответственный подход, когда люди просто выбрасывают на помойку, в мусорку, или ставили рядом», — сообщил Шкуматов.