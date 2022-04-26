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1 час назад

Еще два автопроизводителя увольняют сотрудников в России

Motor.ruиещё 2

Компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover (JLR) начали сокращать число сотрудников в российских офисах. Официально об этом пока не сообщалось: информацией поделились с «Коммерсантом» инсайдеры. По их словам, JLR фактически сворачивает бизнес в России, оставляя только административный персонал. Volvo также уволит основную часть штата, но оставит сотрудников, обеспечивающих гарантийное обслуживание автомобилей. Кроме этого, шведы готовы оплачивать запчасти, ввезенные по параллельному импорту — то есть «серым» путем.

Еще два автопроизводителя увольняют сотрудников в России
Фото: © Volvo Car Фаворит© Volvo Car Фаворит

Jaguar Land Rover сохранит только персонал, координирующий действия на этапе закрытия юрлица, говорят источники. Продолжит ли марка обслуживать проданные в России автомобили, неизвестно.

С Volvo ситуация более ясная: компания продолжит выполнять гарантийные обязательства и даже готова платить за ввезенные в страну «серыми» импортерами запчасти, которые из-за санкций не может отгружать самостоятельно. Также Volvo оставила дилерам доступ к системам диагностики автомобилей для поддержания безопасной эксплуатации.

От таких систем отключили российских дилеров Cadillac, который покинул страну ранее в апреле вместе с остальными брендами General Motors (GM). Источники отмечают, что такой шаг «беспрецедентен для мировой практики». GM стал первым производителем, который полностью решил уйти с российского рынка и уволить всех сотрудников после начала спецоперации.

Volvo пока официально сообщала только о приостановке поставок в Россию из-за санкций, а также заморозке производства грузовиков в Калуге. Отгружать автомобили российским дилерам в начале марта перестал и JLR.

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