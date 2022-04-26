Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
42 минуты назад

В МВД РФ напомнили о праве сотрудников ГИБДД проверить автомобиль при наличии техосмотра

Газета.Ru

Сотрудники Госавтоинспекции имеют право проверить техническое состояние автомобиля, даже если водитель предъявил диагностическую карту. Поводом для проверки могут стать внешне обнаруженные признаки неисправности, способные повлиять на безопасность на дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Сотрудники ГИБДД вправе проверить авто даже при наличии техосмотра
Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости»Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Если в отношении транспортного средства проведена проверка техсостояния и выдана диагностическая карта, проверка технического состояния данного ТС в форме госконтроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», - сообщили в МВД России.

При отсутствии диагностической карты водителю грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что результаты государственного техосмотра отображаются в диагностической карте, оформленной в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО).

В конце 2021 года президент России Владимир Путин подписал закон об отмене обязательного регулярного техосмотра личного автотранспорта в РФ. При этом техосмотр обязаны проходить автомобили такси и другой транспорт, используемый для пассажирских перевозок.

Автоновости,Владимир Путин,МВД России,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители