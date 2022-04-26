Сотрудники ГИБДД вправе проверить авто даже при наличии техосмотра

Сотрудники Госавтоинспекции имеют право проверить техническое состояние автомобиля, даже если водитель предъявил диагностическую карту. Поводом для проверки могут стать внешне обнаруженные признаки неисправности, способные повлиять на безопасность на дороге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД России в ответ на соответствующий запрос агентства.

Фото: Павел Лисицын/РИА «Новости» Павел Лисицын/РИА «Новости»

«Если в отношении транспортного средства проведена проверка техсостояния и выдана диагностическая карта, проверка технического состояния данного ТС в форме госконтроля (надзора) за безопасностью дорожного движения не проводится, за исключением случаев визуального обнаружения признаков наличия у него технической неисправности, создающей угрозу безопасности дорожного движения», - сообщили в МВД России.

При отсутствии диагностической карты водителю грозит штраф в размере 2 тыс. рублей. В ведомстве отметили, что результаты государственного техосмотра отображаются в диагностической карте, оформленной в Единой автоматизированной информационной системе технического осмотра (ЕАИСТО).