СМИ: Volvo и Land Rover Jaguar начали сокращать штат в России

Компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover вслед за General Motors решили сократить российские офисы. Об этом сообщает «Коммерсант».
Издание отмечает, что JLR фактически уходит с российского рынка, в штате будут работать только сотрудники, которые будут координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.
Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и оставляет работников, которые обеспечат сервис. Кроме того, компания предоставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».
Ранее концерн General Motors назвал «продлением приостановки деятельности» решение свернуть импорт машин и работу в России. Американский автоконцерн продлил остановку деятельности в РФ с учетом продолжающегося ухудшения ситуации, указали в GM.
Многие автоконцерны объявили о временной приостановке производства и поставок машин в Россию из-за эскалации конфликта на Украине и проблем с логистикой. Это сделали Volkswagen, Skoda, Toyota, Lexus, Nissan, BMW, Mercedes-Benz, Porsche, Rolls-Royce, Jaguar Land Rover, Daimler Truck, Scania, Volvo trucks, Ford и Stellantis (бренды Opel, Peugeot, Citroen, Jeep, Dodge, Fiat).