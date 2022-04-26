СМИ: Volvo и Land Rover Jaguar начали сокращать штат в России

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Издание отмечает, что JLR фактически уходит с российского рынка, в штате будут работать только сотрудники, которые будут координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица.

Volvo Cars продолжает признавать свои гарантийные обязательства перед российскими клиентами и оставляет работников, которые обеспечат сервис. Кроме того, компания предоставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей, «не снижая возможность их безопасной эксплуатации».

Ранее концерн General Motors назвал «продлением приостановки деятельности» решение свернуть импорт машин и работу в России. Американский автоконцерн продлил остановку деятельности в РФ с учетом продолжающегося ухудшения ситуации, указали в GM.