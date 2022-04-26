«Урал» перенесет производство мотоциклов в Казахстан

Ural Motorcycles перенесет производство мотоциклов в казахстанский Петропавловск. Об этом заявил генеральный директор Илья Хаит в видеоролике, опубликованном на YouTube-канале компании.

Фото: «Урал» «Урал»

Решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за нехватки комплектующих, которые попали под санкции, а также из-за запрета на импорт техники из России. Большинство мотоциклов «Урал» идет в западные страны, в том числе в США.

При этом на самом Ирбитском мотоциклетном заводе (ИМЗ) будет продолжена работа: там будут изготавливать рамы и элементы корпуса для мотоциклов.