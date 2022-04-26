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46 минут назад

Renault может продать свою долю в Nissan, чтобы компенсировать уход из РФ

Российская Газета

Renault рассматривает возможность продажи своей доли в компании Nissan. Вырученные деньги требуются французскому автопроизводителю для развития проектов по выпуску электрических моделей.

Renault может продать свою долю в Nissan, чтобы компенсировать уход из РФ
Фото: Пресс-служба RenaultПресс-служба Renault

Продажа доли в Nissan, пишет агентство Bloomberg, поможет привлечь Renault миллиарды евро и снизить давно возникшую напряжённость между компаниями: существующая схема партнёрства осложнена не столько разными по объёму долями в капитале друг друга, сколько отсутствием у Nissan права голоса.

Часть пакета ценных бумаг может выкупить Nissan, но вряд ли у японцев найдутся средства для того, чтобы вернуть все 1.83 млрд акций - доля Renault в Nissan составляет 43%. Вряд ли в Renault захотят продавать всё: скорее всего, доля будет сокращена до 15% - столько же в настоящее время есть у Nissan в Renault. В противном случае этот франко-японский колосс может попросту развалиться.

Продажа доли в Nissan является вынужденным шагом французского акционера: Renault необходимы большие средства, чтобы профинансировать масштабные программы по трансформации бизнеса и модельного ряда. И положение компании осложняется тем, что из-за санкций французского правительства в отношении России Renault покинет второй по объёмам продаж рынок и понесёт колоссальные убытки.

В настоящее время Renault ведёт переговоры о возможных сценариях продажи доля в АвтоВАЗе.

Автоновости,Renault,Nissan,Автоваз,
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