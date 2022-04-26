УАЗ остановит производство автомобилей на полмесяца

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Ульяновский автозавод решил продлить майские каникулы, сообщает местное издание Ulpressa со ссылкой на пресс-службу компании «Соллерс Авто». Так, в следующем месяце предприятие уйдет в корпоративный отпуск на шесть рабочих дней — с 4 по 6 и с 11 по 13 мая. Таким образом, учитывая государственные праздники и выходные, конвейер УАЗа будет простаивать с 30 апреля по 15 мая. Производство автомобилей возобновится в понедельник 16 мая.

В пресс-службе отметили, что во время заводских каникул отгрузка автомобилей в дилерские центры будет проводиться в обычном графике. На самом предприятии в этот период отремонтируют оборудование.

Помимо УАЗа, в мае в корпоративный отпуск уйдет еще один завод «Соллерс Авто» — совместная с Mazda площадка «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» во Владивостоке. Майские праздники там продлят на девять рабочих дней — с 4 по 6 и с 11 по 18 мая.

Ульяновский автозавод и «Мазда Соллерс» — два из пяти автосборочных предприятий, которые на сегодняшний день функционируют в России. На заводе во Владивостоке собирают кроссоверы CX-5 и CX-9, а также седан Mazda6. Производство автомобилей продолжает АвтоВАЗ, который вернулся из отпуска 25 апреля, «Хавейл Мотор Рус» в Тульской области и «Автотор» в Калининграде.

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