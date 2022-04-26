Toyota и Suzuki готовят кроссовер размером с Hyundai Creta

Toyota и Suzuki работают над созданием компактных кроссоверов в сегменте B-SUV для индийского рынка. Модели будут унифицированы между собой, но каждая получит дизайн в фирменном стиле. Портал AutoCar India публикует неофициальные рендеры новинок и сообщает, что оба кроссовера дебютируют в июне либо июле 2022 года, а их сборку организуют на заводе в индийском штате Карнатака. Их основными конкурентами на местном рынке станут Hyundai Creta и Kia Seltos.

Фото: © AutoCar India © AutoCar India

В основе обоих кроссоверов (пока они носят кодовые обозначения D22 и YFG) лежит «тойотовская» платформа TNGA-B (она же DNGA). Им прочат гибридные силовые установки: в версиях начального уровня это будет бензиновый двигатель и стартер-генератор (так называемый «мягкий» гибрид), а в более дорогих — гибридная установка параллельного типа, состоящая из ДВС и электромотора.

AutoCar India уточняет, что большую часть компонентов будет изготавливать индийская Maruti Suzuki. У D22 и YFG будут одинаковые кузовные панели, а отличатся кроссоверы будут оформлением передней части: модель Toyota получит зауженную оптику, соединенную сдвоенным хромированным элементом с логотипом в центре, а Suzuki можно узнать по фирменной радиаторной решетке с сетчатой структурой.

AutoCar India