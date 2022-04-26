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2 часа назад

На Украине отменят закон о беспошлинном ввозе автомобилей

Газета.Ru

Закон о льготном импорте, предусматривающий, в частности, освобождение от пошлин и НДС всех ввозимых на Украину импортных товаров, могут досрочно отменить уже в четверг, сообщает Telegram-канал «Укравтопром».

На Украине отменят закон о беспошлинном ввозе автомобилей
Фото: Максим Блинов/РИА «Новости»Максим Блинов/РИА «Новости»

Закон о льготном импорте на период действия военного положения был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в начале апреля. Согласно документу, физлица могут беспошлинно ввозить на территорию Украины легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, а также мотоциклы. Кроме того, беспошлинно на Украину можно ввести транспортные средства для перевозки 10 и более человек, а также транспортных средств для перевозки грузов.

Как заявил глава комитета Верховной рады по налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, льготы по растаможиванию чаще всего используют дельцы, желающие нажиться, а не простые граждане. В последнее время активизировались коммерческие фирмы, которые ввозят машины для дальнейшей перепродажи. Поэтому в Раде на этой неделе рассмотрят вопрос об отмене закона о льготах при растаможивании. По словам политика, с начала действия закона на Украину без уплаты налогов ввезено уже более 10 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что на Украине за время проведения спецоперации значительно сократилось количество автозаправочных станций. Сейчас в стране насчитывается 2500 АЗС, в то время как раньше их было в три раза больше.

Автоновости,Владимир Зеленский,Верховная Рада,
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