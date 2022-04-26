На Украине отменят закон о беспошлинном ввозе автомобилей

Закон о льготном импорте, предусматривающий, в частности, освобождение от пошлин и НДС всех ввозимых на Украину импортных товаров, могут досрочно отменить уже в четверг, сообщает Telegram-канал «Укравтопром».

Фото: Максим Блинов/РИА «Новости» Максим Блинов/РИА «Новости»

Закон о льготном импорте на период действия военного положения был подписан президентом Украины Владимиром Зеленским в начале апреля. Согласно документу, физлица могут беспошлинно ввозить на территорию Украины легковые автомобили, кузова к ним, прицепы и полуприцепы, а также мотоциклы. Кроме того, беспошлинно на Украину можно ввести транспортные средства для перевозки 10 и более человек, а также транспортных средств для перевозки грузов.

Как заявил глава комитета Верховной рады по налоговой и таможенной политике Данил Гетманцев, льготы по растаможиванию чаще всего используют дельцы, желающие нажиться, а не простые граждане. В последнее время активизировались коммерческие фирмы, которые ввозят машины для дальнейшей перепродажи. Поэтому в Раде на этой неделе рассмотрят вопрос об отмене закона о льготах при растаможивании. По словам политика, с начала действия закона на Украину без уплаты налогов ввезено уже более 10 тыс. автомобилей.