Mercedes-AMG анонсировал «горячую» версию нового C-Class

Mercedes-AMG готовится к премьере спортивной версии нового C-Class, дебютировавшего чуть больше года назад. В преддверии дебюта «горячего» седана подразделение опубликовало короткий видео-тизер, на котором видна лишь слегка измененная часть передка. Ожидается, что новинка получит индекс C 43 и выйдет на рынок с двухлитровой «турбочетверкой», которая войдет в состав гибридной силовой установки — намек на это усмотрели в свежем тизере.

Фото: © Mercedes-AMG © Mercedes-AMG

Судя по тизеру, C-Class от AMG достанется слегка подкорректированный передний бампер и фирменная решетка радиатора Panamericana с вертикальными ламелями. На шпионских снимках прототипа также можно было рассмотреть более развитые боковые юбки и диффузор между парой сдвоенных патрубков выхлопной системы.

Motor1

Любопытно, что на видео предусмотрена возможность включения звука, однако аудиодорожка пуста. Motor1 углядел в этом намек на бензоэлектрическую силовую установку, с которой C 43 сможет непродолжительное время передвигаться исключительно на электротяге. Это подтверждает и тот факт, что еще в 2019 году Mercedes-Benz пообещал электрифицировать все новые «заряженные» модели за счет гибридного блока EQ Power+.

Motor1

Mercedes-AMG C 43 сменит трехлитровый V6 на дефорсированную «турбочетверку» М139 объемом два литра, развивающую на CLA 45 S до 421 лошадиной силы и 500 Нм крутящего момента. В пару ей прочат электромодуль пока неизвестной отдачи.