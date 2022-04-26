В Москве проведут эксперимент по новому оформлению ДТП на магистралях

Правительственная комиссия поручила столичным властям разработать способ оформления мелких аварий на скоростных дорогах без остановки на них. Количество аварий в результате наезда на стоящие на трассе машины растет. При этом в таких ДТП погибает десять из 100 пострадавших. Такие данные приводятся в отчете Научного центра по безопасности дорожного движения МВД России по анализу аварийности за прошлый год.

Фото: Агентство "Москва" Агентство "Москва"

Речь идет о случаях, когда на скоростных магистралях машины останавливаются из-за поломки или мелкого ДТП. Число таких аварий в прошлом году выросло на 6,5 процента. Оно и понятно, количество скоростных дорог также выросло. А правила оформления аварий на них не предусматривают возможности съехать с магистрали. То есть не поменялись.

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Недавно столичная Госавтоинспекция распространила памятку о том, как вести себя в случае поломки автомобиля на МКАД. Главное в этой памятке: всем водителям рекомендуется как можно быстрее убрать машину с основного хода. На обочину или в карман для аварийной остановки. Но как себя вести в случае ДТП, там не прописано.

Напомним, что недавно правительственная комиссия по безопасности дорожного движения дала поручение проработать вопрос об оформлении подобных ДТП на МКАД, ТТК и ЦКАД таким образом, чтобы автомобили на скоростной магистрали не стояли. Однако пока ответа на этот вопрос нет.

Как считают в Госавтоинспекции, для того, чтобы провести подобный эксперимент, требуется соответствующее постановление правительства. Либо это должно быть внесение изменений в Правила дорожного движения, либо отдельное постановление о проведении такого эксперимента в том или ином регионе, в котором будут расписаны способы оформления ДТП. Но такого документа пока нет.

Главный мотив водителя обязательно оформить даже мелкое ДТП, в том числе на скоростной магистрали, понятен. Это желание собственника пострадавшего автомобиля получить выплату от страховой компании.

Однако действующие сегодня правила оформления ДТП не позволяют этого сделать, если место аварии приходится покидать. Точнее, позволяют, но - с некоторыми оговорками. .

Например, как сообщил "РГ" исполнительный директор Российского союза автостраховщиков Игорь Уфимцев, правила оформления ДТП предусматривают несколько возможных вариантов развития событий. Первый вариант. Автовладельцы, попавшие в аварию без пострадавших, могут оформить ее по Европротоколу. То есть без привлечения сотрудников ГИБДД. Для этого достаточно заполнить извещение о ДТП. Но выплата будет произведена в размере не более 100 тысяч рублей.

Второй вариант - оформить это ДТП по Европротоколу, но с фотофиксацией. Для этого придется воспользоваться приложением на смартфоне "Помощник ОСАГО". И в этом приложении сфотографировать автомобили на дороге в том положении, в котором они оказались после ДТП, а также - все повреждения. Тогда можно будет рассчитывать на выплату в пределах максимального лимита - 400 тысяч рублей.

Есть третий вариант. Договориться с визави по аварии и съехать с дороги. На обочину, в аварийный карман, на парковку. А затем вызвать сотрудника ГИБДД для оформления данного происшествия. Если сотрудник оформит эту аварию, то выплата от страховой компании будет также в пределах максимального лимита - 400 тысяч рублей.

А если не оформит? Дело в том, что в данной ситуации у инспектора в принципе нет данных о том, что произошло ДТП, кроме утверждения тех, кто в него попал. Если же они настаивают на своем, то он вправе оформить в их отношении постановления о невыполнении обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием - штраф 1000 рублей. Ведь из правил есть только два исключения, на основании которых водители могут оставить место ДТП. Первое - это отсутствие претензий друг к другу. Второе - оформление ДТП по Европротоколу. Но во втором случае предполагается фотофиксация происшедшего, а также повреждений автомобиля. А это занимает время, которое необходимо провести прямо на проезжей части с риском для жизни.