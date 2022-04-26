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1 час назад

Стало известно, каким образом Вольво продолжит работать в России

Wroom.ru

Шведская компания Volvo останется на российском рынке, но сократит свою активность до минимума.

Следите за руками: каким образом Вольво продолжит работать в РФ
Фото: Wroom.ruWroom.ru

Поставки новых автомобилей Volvo на наш рынок прекратились ещё в начале марта. В ближайшее время продажи машин вряд ли возобновятся, так как Евросоюз запретил импорт люксовых автомобилей в Россию (большая часть модельного ряда шведской марки попадает под ограничения).

Из московского представительства Volvo уволят около 80% сотрудников, сообщает «Коммерсант». При этом компания сохранит гарантийные обязательства перед российскими клиентами, а также продолжит поддерживать дилеров в вопросах ремонта и обслуживания автомобилей.

Несколько дней назад стало известно, что американский концерн General Motors окончательно уйдёт с российского рынка.

Автоновости,Volvo,Коммерсант,ЕС,
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