Следите за руками: каким образом Вольво продолжит работать в РФ

Шведская компания Volvo останется на российском рынке, но сократит свою активность до минимума.

Поставки новых автомобилей Volvo на наш рынок прекратились ещё в начале марта. В ближайшее время продажи машин вряд ли возобновятся, так как Евросоюз запретил импорт люксовых автомобилей в Россию (большая часть модельного ряда шведской марки попадает под ограничения).

Из московского представительства Volvo уволят около 80% сотрудников, сообщает «Коммерсант». При этом компания сохранит гарантийные обязательства перед российскими клиентами, а также продолжит поддерживать дилеров в вопросах ремонта и обслуживания автомобилей.