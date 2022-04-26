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2 часа назад

В РФ производство легковых автомобилей в марте снизилось на 70%

Газета.Ruиещё 1

В первом квартале 2022 года в России было выпущено 248,7 тыс. легковых автомобилей, что почти на 32% меньше, чем за три месяца 2021 года. Об этом сообщается в релизе маркетингового агентства Russian Automorive Market Research (НАПИ), поступившем в «Газету.Ru».

В РФ производство легковых автомобилей в марте снизилось на 70%
Фото: Алексей Даничев/РИА «НовостиАлексей Даничев/РИА «Новости

«Сильнее всего пострадало производство легковых автомобилей, в марте оно рухнуло на 60,5% по сравнению с февралем текущего года и на 70,5% по сравнению с мартом 2021 г.», — отмечают в НАПИ.

Производство легкого коммерческого транспорта также снижается, однако не столь значительно, как в сегменте легковых машин. За первые три месяца 2022 года в России выпущено 25,2 тыс. таких автомобилей (-10%).

В сегменте грузовиков и автобусов, напротив, зафиксирован рост — на 9% и на 6% соответственно. С января по март включительно российские заводы изготовили 17,4 тыс. грузовиков и 2,7 тыс. автобусов.

Продажи новых легковых автомобилей в России по итогам апреля могут снизиться на 80%, спрогнозировал ранее гендиректор аналитического агентства «Автостат».

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