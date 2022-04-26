Электромобилям оборудуют зарядные станции на парковках

Зарядку для электромобилей обеспечат на всех парковках городов федерального значения. Соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения одобрила правительственная комиссии по законопроектной деятельности.

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В проекте поправок речь идет о том, чтобы местные органы власти, владельцы дорог организовывали в обязательном порядке не только стоянки для электромобилей, а также гибридов, но и места их подзарядки. Впрочем, в этих поправках не оговаривается количество таких точек. Просто местная власть должна обеспечить места для стоянок и зарядки таких транспортных средств.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект направлен на создание условий, которые бы стимулировали развитие экологически чистого транспорта. Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, к концу этого срока 10 процентов от всех производимых на территории России автомобилей должны быть оборудованы батареями и электродвигателями.

Он также отметил, что к этому времени в стране должна быть развернута широкая сеть электрозаправочных станций. Развитие электромобильного транспорта невозможно без создания соответствующей инфраструктуры.

"Документ предусматривает ряд важных мер, в частности, обязанность выделять в городах парковочные места, оборудованные зарядными устройствами, для электромобилей и гибридных автомобилей", - подвел итог глава правления АЮР.