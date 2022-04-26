Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+12° в 
USD 73.36EUR 77.47
Войти в почту
42 минуты назад

Закон обяжет создавать на парковках зарядные станции для электромобилей

Российская Газета

Зарядку для электромобилей обеспечат на всех парковках городов федерального значения. Соответствующие поправки в закон об организации дорожного движения одобрила правительственная комиссии по законопроектной деятельности.

Электромобилям оборудуют зарядные станции на парковках
Фото: Олеся Курпяева/ РИА НовостиОлеся Курпяева/ РИА Новости

В проекте поправок речь идет о том, чтобы местные органы власти, владельцы дорог организовывали в обязательном порядке не только стоянки для электромобилей, а также гибридов, но и места их подзарядки. Впрочем, в этих поправках не оговаривается количество таких точек. Просто местная власть должна обеспечить места для стоянок и зарядки таких транспортных средств.

Как сообщил председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, законопроект направлен на создание условий, которые бы стимулировали развитие экологически чистого транспорта. Согласно концепции по развитию производства и использования электрического автомобильного транспорта на период до 2030 года, к концу этого срока 10 процентов от всех производимых на территории России автомобилей должны быть оборудованы батареями и электродвигателями.

Он также отметил, что к этому времени в стране должна быть развернута широкая сеть электрозаправочных станций. Развитие электромобильного транспорта невозможно без создания соответствующей инфраструктуры.

"Документ предусматривает ряд важных мер, в частности, обязанность выделять в городах парковочные места, оборудованные зарядными устройствами, для электромобилей и гибридных автомобилей", - подвел итог глава правления АЮР.

Речь идет о Москве, Санкт-Петербурге, Симферополе, а также федеральной территории "Сириус". Поясним, что для развития рынка электрокаров необходимы условия. Например, их зарядки. Согласно данным агентства "Автостат", на первом месте по парку зарегистрированных электрокаров идет Москва - 2161. Далее Приморский край - 1652. И Иркутская область - 1540.

Автоновости,Владимир Груздев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители