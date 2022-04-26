Эксперты сказали, что китайцы могут сделать с АвтоВАЗом

Финдиректор французского автоконцерна Тьерри Пьетон заявил, что Компания Renault ведет переговоры по поводу дальнейшего участия в капитале АвтоВАЗа. Об этом сообщает газета «Взгляд».

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Однако, как отмечается, деталей переговоров с «российскими властями» он раскрывать не стал. Пьетон заявил, что французская сторона смогла «добиться прогресса». Источники «Газеты.Ru» считают, что среди возможных новых собственников завода - структуры Минпромторга или корпорация «Ростех».

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Согласно данным источника агентства ТАСС, долю Renault может выкупить один из китайских автоконцернов. По мнению исполнительного директора аналитического агентства «Автостат» Сергея Удалова, китайцам может быть интересен российский рынок, ведь он является достаточно крупным. Также сейчас на нем открывается больше возможностей из-за ухода европейских компаний с рынка, указал эксперт.

Газета отмечает, что вариантов, кому из китайцев может быть интересна доля АвтоВАЗа, много. Речь может идти о совершенно неизвестном на российском рынке автомобильном бренде, который неплохо себя чувствует на китайском рынке и строит планы по расширению рынков сбыта за рубежом. Также это может касаться китайского производителя, которому не очень комфортно на внутреннем китайском рынке, пишет «Взгляд».

Логично думать, что интересуется данным вопросом и кто-то их присутствующих в России, указывает газета, ссылаясь на экспертное мнение.

По словам Удалова, от Китая не стоит ожидать такого же подхода к развитию тольяттинского завода, который был у Renault. Однако благодаря сделке с Китаем у российского автопрома появится доступ к китайскому рынку компонентов и материалов – это важно в условиях рестрикций, отметил эксперт.

«Если долю в АвтоВАЗе покупает "Ростех", то компоненты придется искать для закупки. А при продаже доли китайцам история с компонентами приобретала бы иной смысл. Речь могла бы уже идти о производстве автомобильных компонентов внутри страны», – полагает эксперт «Автостата».

Есть большая доля вероятности, что китайцы рассматривают АвтоВАЗ как сборочную площадку для машин под собственной маркой, считает Удалов. По его мнению, отказываться полностью от бренда Lada, который занимает 20% рынка, для нового владельца АвтоВАЗа бессмысленно. Он отметил наличие у АвтоВАЗа собственных платформ, с помощью которых можно производить бюджетные автомобили. Удалов также уверен, что китайцы захотят наладить сборку собственных автомобилей, расширить линейку моделей и увеличить свою долю на рынке РФ.