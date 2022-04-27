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25 минут назад

Мотоциклы «Урал» продолжат собирать в России в обход санкций

Motor.ruиещё 2

Исполнительный директор Ирбитского мотоциклетного завода Владимир Курмачев сообщил изданию «Мой Ирбит», что выпуск мотоциклов «Урал» продолжится на российском заводе, расположенном в городе Ирбит. При этом сборочные конвейеры, которые планируют развернуть в Казахстане, станут дополнительной площадкой, которая позволит поставлять продукцию на территорию зарубежных стран в обход санкций. Кроме того, руководство предприятия не собирается сокращать штат российского завода.

Обходной маневр: «Уралы» продолжат собирать в России
Фото: © «Урал»© «Урал»

По словам Курмачева, новая площадка мотоциклетного завода в Казахстане не означает закрытие российского производства. Зарубежные сборочные линии, в первую очередь, позволят поставлять мотоциклы в страны, куда из России невозможно отправлять продукцию из-за санкций. При этом планы по открытию нового предприятия существовали уже давно. Руководитель ИМЗ призвал не акцентировать пристального внимание на казахстанские конвейеры, сравнив будущий завод с запуском аналогичных производств на территории России.

Основное предприятие в Ирбите продолжит собирать мотоциклы в штатном режиме. При этом руководство завода не планирует сокращать штат местных сотрудников. В настоящий момент на мощностях российского производства задействовано около 120 человек. Завод собирался выпустить примерно 1300 мотоциклов в 2022 году, однако итоговое количество техники, скорее всего, скорректируют. Ирбитский мотоциклетный завод является единственным в мире производителем тяжёлых мотоциклов с коляской.

В августе прошлого года представители Ирбитского мотоциклетного завода выпустили ролик, посвященный новому байку под названием Gear Up. Топовый отечественный мотоцикл тогда оценили в 1,2 миллиона рублей.

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