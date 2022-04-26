Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 73.36EUR 76.67
Войти в почту
2 часа назад

В России хотят провести амнистию для водителей и списать штрафы. Но не все

Motor.ru

Депутаты ЛДПР вместе с сенаторами Иваном Абрамовым и Еленой Афанасьевой внесли в Госдуму законопроект, позволяющий вводить амнистию в отношении российских водителей, совершивших незначительные правонарушения, не представляющие общественной опасности. По мнению чиновников, подобная инициатива избавит автовладельцев от дополнительных финансовых обременений в виде штрафов в период напряженной социально-экономической ситуации в стране.

Под амнистию попадут не все нарушители
Фото: ТАССТАСС

В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что постановление об амнистии с сохранением денежных средств будет распространяться на граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности. При этом в документе не сказано, на какие именно правонарушения будут действовать поправки. Известно лишь, что под амнистию точно не попадут автовладельцы, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, а также передавшие управление автомобилем нетрезвому лицу и отказавшиеся от медицинского освидетельствования.

Кроме того, депутаты предложили прекратить, начатые до дня вступления в силу постановления административные делопроизводства и отменить срок, в течение которого автовладельца подвергли административному наказанию. По мнению авторов законопроекта, нововведение обеспечит поддержку граждан со сторон государства в период нестабильной социально-экономической ситуации.

В начале февраля Генпрокуратура РФ предложила отменять ошибочные штрафы без личного обращения автовладельцев. По мнению представителей ведомства, подобная мера позволит бороться с недобросовестно установленными дорожными камерами.

Автоновости,Иван Абрамов,Елена Афанасьева,ЛДПР,Генпрокуратура РФ,Госдума,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители