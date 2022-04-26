Под амнистию попадут не все нарушители

Депутаты ЛДПР вместе с сенаторами Иваном Абрамовым и Еленой Афанасьевой внесли в Госдуму законопроект, позволяющий вводить амнистию в отношении российских водителей, совершивших незначительные правонарушения, не представляющие общественной опасности. По мнению чиновников, подобная инициатива избавит автовладельцев от дополнительных финансовых обременений в виде штрафов в период напряженной социально-экономической ситуации в стране.

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В пояснительной записке авторы законопроекта заявили, что постановление об амнистии с сохранением денежных средств будет распространяться на граждан, совершивших административные правонарушения в области дорожного движения, не представляющие существенной общественной опасности. При этом в документе не сказано, на какие именно правонарушения будут действовать поправки. Известно лишь, что под амнистию точно не попадут автовладельцы, управлявшие транспортными средствами в состоянии опьянения, а также передавшие управление автомобилем нетрезвому лицу и отказавшиеся от медицинского освидетельствования.

Кроме того, депутаты предложили прекратить, начатые до дня вступления в силу постановления административные делопроизводства и отменить срок, в течение которого автовладельца подвергли административному наказанию. По мнению авторов законопроекта, нововведение обеспечит поддержку граждан со сторон государства в период нестабильной социально-экономической ситуации.