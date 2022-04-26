Nissan готовит полуавтопилот нового поколения

Компания Nissan разрабатывает систему полуавтопилота нового поколения - она эффективнее устанавливаемого сегодня на автомобили бренда комплекса ProPliot 2.0 и снижает риск дорожно-транспортных происшествий практически до нуля. Видео с работой прототипа системы в составе автомобиля было обнародовано компанией.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Рабочий образец носит наименование ProPilot Concept Zero, он создан на базе седана Nissan Skyline V37 / Infiniti Q50.

Принципиальным отличием от нынешнего ProPilot 2.0 является наличие высокопроизводительного лидара, то есть лазерного радара. С помощью него, камер и радара новый полуавтопилот с большей точностью "сканирует" форму объектов и расстояние до них, также система учитывает окружающую обстановку. Полученные данные анализируются в постоянном режиме, при возникновении препятствий автоматически предпринимаются меры - замедление автомобиля, совершение контраварийного маневра или оба действия сразу.

Компания уточняет, что лазерный радар ProPilot Concept Zero изготовила компания Luminar - мировой лидер в области разработки и производства таких приборов. Передовой софт комплекса "натренировали" правильно реагировать на аварийно-опасные ситуации в цифровой среде при помощи фирмы Applied Intuition. Система способна расценивать в качестве препятствий даже оторвавшиеся от соседних автомобилей колеса.