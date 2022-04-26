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2 часа назад

Nissan готовит полуавтопилот нового поколения

Российская Газета

Компания Nissan разрабатывает систему полуавтопилота нового поколения - она эффективнее устанавливаемого сегодня на автомобили бренда комплекса ProPliot 2.0 и снижает риск дорожно-транспортных происшествий практически до нуля. Видео с работой прототипа системы в составе автомобиля было обнародовано компанией.

Nissan готовит полуавтопилот нового поколения
Фото: Российская ГазетаРоссийская Газета

Рабочий образец носит наименование ProPilot Concept Zero, он создан на базе седана Nissan Skyline V37 / Infiniti Q50.

Принципиальным отличием от нынешнего ProPilot 2.0 является наличие высокопроизводительного лидара, то есть лазерного радара. С помощью него, камер и радара новый полуавтопилот с большей точностью "сканирует" форму объектов и расстояние до них, также система учитывает окружающую обстановку. Полученные данные анализируются в постоянном режиме, при возникновении препятствий автоматически предпринимаются меры - замедление автомобиля, совершение контраварийного маневра или оба действия сразу.

Компания уточняет, что лазерный радар ProPilot Concept Zero изготовила компания Luminar - мировой лидер в области разработки и производства таких приборов. Передовой софт комплекса "натренировали" правильно реагировать на аварийно-опасные ситуации в цифровой среде при помощи фирмы Applied Intuition. Система способна расценивать в качестве препятствий даже оторвавшиеся от соседних автомобилей колеса.

В производство комплекс пойдет в середине 2020-х годов, его тотальное внедрение на автомобилях Nissan ожидается после 2030 года.

Автоновости,Nissan Skyline,Infiniti Q50,Nissan,
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