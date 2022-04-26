UzAuto готова поставлять автокомпоненты в РФ

Компания UzAuto готова поставлять автомобильные комплектующие в Россию. Об этом заявил в Ташкенте зампред правления UzAuto Азизбек Шукуров, сообщает «Прайм».
«Сейчас мы открыты к предложениям по поставке комплектующих деталей, но конкретных новых наработок пока нет», — сказал Шукуров.
По словам замглавы UzAuto, сейчас предприятия автомобильной промышленности Узбекистана поставляют системы наружного освещения, кабельную и полупроводниковую продукцию, а также кузовные детали автокомпаниям, выпускающим машины в России — в том числе «АвтоВАЗу» и ГАЗу».
Ранее стало известно, что производство автомобилей в России по итогам I квартала 2022 года снизилось на 32%, а в марте выпуск легковых автомобилей в РФ уменьшился на 70% по сравнению с мартом 2021-го.