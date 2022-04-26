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35 минут назад

Замглавы UzAuto заявил, что компания готова поставлять автокомпоненты в РФ

Газета.Ru

Компания UzAuto готова поставлять автомобильные комплектующие в Россию. Об этом заявил в Ташкенте зампред правления UzAuto Азизбек Шукуров, сообщает «Прайм».

UzAuto готова поставлять автокомпоненты в РФ
Фото: ChevroletChevrolet

«Сейчас мы открыты к предложениям по поставке комплектующих деталей, но конкретных новых наработок пока нет», — сказал Шукуров.

По словам замглавы UzAuto, сейчас предприятия автомобильной промышленности Узбекистана поставляют системы наружного освещения, кабельную и полупроводниковую продукцию, а также кузовные детали автокомпаниям, выпускающим машины в России — в том числе «АвтоВАЗу» и ГАЗу».

Ранее стало известно, что производство автомобилей в России по итогам I квартала 2022 года снизилось на 32%, а в марте выпуск легковых автомобилей в РФ уменьшился на 70% по сравнению с мартом 2021-го.

Автоновости,Автоваз,
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