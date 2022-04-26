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1 час назад

Новый Porsche 911 Sport Classic рассекретили до премьеры

Motor.ru

В Сети опубликовали фотографии коллекционного Porsche 911 Sport Classic поколения 992. Спорткар подражает легендарному Carrera RS 2.7 1973 года, и, по всей вероятности, будет представлен в рамках празднования 50-летия модели. Купе получит оригинальные крышу и капот, а также 550-сильный двигатель и механическую коробку передач. Автомобиль выпустят ограниченным тиражом. Изначально предполагалось, что он составит 992 экземпляра, но, вероятно, соберут 1250 машин.

Новый Porsche 911 Sport Classic рассекретили до премьеры
Фото: TheSupercarBlogTheSupercarBlog

В 2009 году портфолио подразделения Porsche Exclusive пополнилось двухдверкой 911 Sport Classic. Внешне купе подражало легендарному Carrera RS 2.7 1973 года, особенно в части «утиного хвоста», и отличалось небольшим тиражом — всего 250 экземпляров. У нового 911 (серии 992) такая версия тоже будет. Слухи о ней ходят уже несколько лет, но только сейчас в Сети появились фотографии этой машины, взятые, очевидно, из официальных рекламных материалов.

TheSupercarBlog
TheSupercarBlog

Как и предшественник, спорткар в кузове 992 сохранит узнаваемый силуэт со вздёрнутым спойлером в стиле Carrera RS 2.7. Модель скоро отпразднует свое 50-летие, и новый Sport Classic как нельзя лучше подходит на роль подарка. Купе покрасят в серый колер Sport Classic Grey, украсят «гоночными» полосами и ронделями. Также можно заметить, что у новинки иначе сделаны крыша и капот, стоят колеса Fuchs, а салон обит коричневой кожей и текстилем с узором «хаундстут».

TheSupercarBlog
TheSupercarBlog

По слухам, в движение 911 Sport Classic будет приводить «битурбооппозитник» 3.8, настроенный на отдачу 550 лошадиных сил. Коробка передач — только «механика». Разумеется, тираж спорткара будет ограничен. Изначально предполагалось, что он составит 992 экземпляра, однако сейчас речь идет о 1250. Появление фотографий нового 911 Sport Classic в свободном доступе может означать, что премьера модели состоится в ближайшее время — а значит, подробностей ждать осталось недолго.

Автоновости,Porsche 911,Porsche,
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