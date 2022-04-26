Российский завод Mazda отправят в продолжительный отпуск

Завод совместного предприятия «Мазда-Соллерс» во Владивостоке не будет выпускать машины почти три недели.

Фото: Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус

«Мазда-Соллерс» был одним из немногих автозаводов в России, продолжавших производство иномарок после начала специальной военной операции на Украине. Здесь делают автомобили Mazda 6, CX-5 и CX-9 для российского рынка. Однако в ближайшее время и это предприятие приостановит работу.

В конце этой недели завод во Владивостоке уйдёт на длинные майские выходные, а затем сотрудников отправят в отпуск. Возобновление производства автомобилей запланировано на 19 мая.