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1 час назад

Российский завод Mazda отправят в продолжительный отпуск

Wroom.ru

Завод совместного предприятия «Мазда-Соллерс» во Владивостоке не будет выпускать машины почти три недели.

Российский завод Mazda отправят в продолжительный отпуск
Фото: Мазда Соллерс Мануфэкчуринг РусМазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус

«Мазда-Соллерс» был одним из немногих автозаводов в России, продолжавших производство иномарок после начала специальной военной операции на Украине. Здесь делают автомобили Mazda 6, CX-5 и CX-9 для российского рынка. Однако в ближайшее время и это предприятие приостановит работу.

В конце этой недели завод во Владивостоке уйдёт на длинные майские выходные, а затем сотрудников отправят в отпуск. Возобновление производства автомобилей запланировано на 19 мая.

Ранее стало известно, что компания «Соллерс» приостановит выпуск машин и на Ульяновском автозаводе.

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