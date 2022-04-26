В «Урал Мото» опровергли перенос производства в Казахстан

«Наверное, всё-таки нас не так поняли. Это расширение производства. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 95% мотоциклов у нас всё же идёт на экспорт. В связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. При этом завод в Ирбите продолжает работать в полном объёме. Иртиб — есть Ирбит, производство в Россию пойдёт, в СНГ. А из Казахстана [продукция — прим. ГМ] пойдёт на экспорт в Америку, Австралию, Европу», - отметил он.