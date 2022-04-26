В «Урал Мото» опровергли перенос производства в Казахстан

В «Урал Мото» опровергли планы перенести производство из России в Казахстан. Компания планирует расширяться, заявил директор представительства «Урал Мото» в России и СНГ Денис Кузнецов в эфире радиостанции «Говорит Москва».
Так, по его словам, предприятие продолжит работать в Ирбите в Свердловской области, новый завод в Казахстане будет производить мотоциклы для западных стран.
«Наверное, всё-таки нас не так поняли. Это расширение производства. Мы открываем вторую производственную площадку в Казахстане, так как 95% мотоциклов у нас всё же идёт на экспорт. В связи с последними событиями в Российской Федерации мы не можем отправлять на экспорт мотоциклы. При этом завод в Ирбите продолжает работать в полном объёме. Иртиб — есть Ирбит, производство в Россию пойдёт, в СНГ. А из Казахстана [продукция — прим. ГМ] пойдёт на экспорт в Америку, Австралию, Европу», - отметил он.
В администрации Ирбита подтвердили отсутствие планов существенно сокращать коллектив предприятия, но отметили, что из-за последних событий на Украине объем производства на 2022 год снизится.
«Тем не менее руководство предприятия планирует наверстать их после запуска сборки в казахском Петропавловске», - подытожили в мэрии.
Ранее генеральный директор «Урала» Илья Хаит сообщил, что компания намерена перенести производство из России в Казахстан. Он подчеркнул, что тяжелые мотоциклы с коляской будут собирать в казахстанском Петропавловске. Туда же переедет и руководство Ural Motorcycles. Он отметил, что необходимость в этом обусловлена нехваткой комплектующих, попавших под санкции, а также запретом на импорт техники из России.