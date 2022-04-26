Знаменитый автодром выгнал блогера из-за слишком громкого Lamborghini

Блогер Shmee150 решил проехать по знаменитому автодрому Нюрбургринг на своем Lamborghini Huracan STO. Он собирался записать ролик для блога и запасся множеством камер, однако что-то пошло не так: суперкар оказался слишком громким для «Северной петли» даже в самом тихом ездовом режиме. В результате Shmee150 попросили удалиться с трека, и ему пришлось довольствоваться заездом по обычным дорогам.
Shmee150 знал об ограничениях, действующих на Нюрбургринге, и даже волновался по этому поводу перед прибытием. Его опасения оказались не беспочвенными: во время первого и единственного круга персонал на трассе зафиксировал шум на уровне 134 децибел — на четыре децибела больше разрешенного показателя. Скорость на некоторых участках достигала 240 километров в час.
При этом его 640-сильный Huracan был переключен в самый тихий режим STO. Помимо него, у суперкара есть еще два ездовых режима — трековый Trofeo и Pioggia, предназначенный для дождливой погоды и мокрого асфальта. Блогер намеревался проехать еще один круг в режиме Trofeo, но до этого дело не дошло.
Ютубера вежливо попросили покинуть трассу, отметив, что это не первый Lamborghini, который не вписывается в рамки Нюрбургринга. Блогер, однако, отнесся к требованиям персонала с пониманием. В итоге он все-таки испытал трековый режим Trofeo, но на обычных дорогах, где нет таких строгих правил.
Экстремальный Lamborghini Huracan STO (Super Trofeo Omologato) — это омологиорованная для дорог общего пользования версия гоночного Super Trofeo EVO, представленная в 2020 году. Он оснащен V10 мощностью 640 лошадиных сил (565 Нм) и разгоняется с места до первой «сотни» за три секунды ровно, а до 200 километров в час — за девять секунд. Максимальная скорость составляет 310 километров в час.