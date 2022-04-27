BMW и Audi не будут возить авто в Китай по железной дороге через Россию

Немецкие автопроизводители, среди которых BMW и Audi, решили больше не возить автомобили в Китай по железной дороге через Россию. Агентство Nikkei со ссылкой на источник в BMW сообщает, что из-за сложившейся геополитической ситуации прежнюю логистику, осуществляемую по Новому шелковому пути и Транссибирской магистрали, пришлось пересмотреть. Теперь автомобили будут поставлять в Китай и Монголию морем из Бремерхафена.

Фото: © BMW © BMW

Пока поставки премиальных европейских автомобилей BMW и Audi в Китай приостановлены. Впрочем, обе марки имеют совместные предприятия в КНР, где выпускают большую часть машин для местного рынка, хотя небольшое количество моделей все же импортируют из Европы.

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Nikkei приводит в пример BMW, у которой есть завод в Шэньяне: 846 237 автомобилей, поставленных китайским клиентам в прошлом году, были произведены там, а из Европы привезли примерно 150-200 тысяч машин. Что касается Audi, то за 2021 год марка реализовала в Китае 701 289 автомобилей, большая часть которых тоже была местного производства.

По данным агентства, железнодорожные перевозки обходятся автопроизводителям дороже морских, однако занимают меньше времени и более экологичны. Так что этот вариант выбирали в основном премиум-марки. Так, Porsche в конце прошлого года отправлял в Китай по два-три поезда еженедельно, в каждом из которых помещалось более 80 машин. Планирует ли эта компания отказаться от железнодорожных перевозок в пользу моря, не уточняется.

В сложившейся геополитической ситуации зарубежные компании беспокоятся о сохранности грузов, которые возят по железной дороге через Россию, рассказал агентству представитель одного из европейских портов. Например, российские власти могут арестовать груз в ответ на санкции, так что страховые компании отказываются страховать подобные перевозки, а логистические компании снимают с себя ответственность перед приемкой груза, следующего транзитом через Россию.