Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+14° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
2 часа назад

Подсчитаны затраты россиян на ежемесячное обслуживание автомобиля

Lenta.ru

Более половины россиян (51 процент) ежемесячно тратит на обслуживание автомобиля 5-10 тысяч рублей, такие подсчеты приводит исследование банка «Открытие» и «РГС Банка», передает РИА Новости.

Подсчитаны затраты россиян на ежемесячное обслуживание автомобиля
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Отмечается, что годом ранее такие расходы были у пятой части жителей страны (19 процентов). В 2021 году 42 процента укладывались в сумму до пяти тысяч, в текущем их количество сократилось до 22 процентов.

В указанные затраты входит топливо, страховка, техобслуживание, штрафы и прочие статьи расходов. 27 процентов респондентов назвали суммы свыше 10 тысяч рублей. Пять процентов тратят 15-20 тысяч в месяц, лишь у четырех процентов уходит более 20 тысяч рублей.

Наибольшими затратами у автовладельцев оказалось топливо (68 процентов против 53 процентов годом ранее), на втором месте ремонт машины (53 процента), в первой тройке также сервисное обслуживание (26 процентов).

17 процентов главной статьей расходов называет автострахование, 16 процентов — налоги, 6 процентов — штрафы. Парковку и оплату места в гараже указали пять и четыре процента респондентов, соответственно.

Ранее стало известно, что с 1 апреля 2022 года в России поменялась система коэффициентов «бонус-малус» (КБМ, скидки за безаварийную езду) при расчете цены полиса ОСАГО. Максимальная скидка для водителей, которые в 2022 году не совершат ни одной аварии, увеличится и составит 54 процента.

Автоновости,Росгосстрах Банк,ФК Открытие,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители