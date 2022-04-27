В России отправят в сервис более 75 тысяч новых Volkswagen

Компания Volkswagen объявила в России крупный отзыв. Как сообщается на сайте Росстандарта, он затрагивает 75 396 автомобилей Volkswagen Polo, реализованных в стране с апреля 2020 года по февраль 2022-го. На лифтбеках обнаружили проблему с мобильнымм онлайн-службами: их функции «не всегда могут быть доступны в полном объеме». Исправят этот дефект обновлением программного обеспечения блока управления модуля аварийного вызова и коммуникационного блока.

Фото: © Volkswagen © Volkswagen

Новое ПО в рамках отзывной кампании будет установлено бесплатно для владельцев проблемных Polo. Их пригласят в сервис по телефону или электронной почте. Как обычно, можно свериться со списком VIN-номеров подпавших под акцию автомобилей самостоятельно — он опубликован на сайте ведомства.

Отзыв затронул бóльшую часть Polo, проданных в России за указанный период. По данным Ассоциации европейского бизнеса, за весь 2020 год россияне купили 58 455 экземпляров «бюджетника», за 2021-й — 46 887, а за январь-март 2022 года хозяев нашли 7225 лифтбеков.

Для Volkswagen это второй отзыв в России с начала года. В январе в ремонт отправили 445 кроссоверов Tiguan, проданных после 2018 года: на них выявили неисправность запорного механизма поворотного модуля, из-за которой прицеп может отсоединиться от фаркопа во время движения.