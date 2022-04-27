АвтоВАЗ остановит производство Lada Vesta до осени 2022 года

Паблик Avtograd News со ссылкой на собственные источники сообщил, что руководство АвтоВАЗа приняло решение об остановке завода «Лада Ижевск», который собирает автомобили семейства Lada Vesta.

Фото: Южный автомобиль Южный автомобиль

Завод не будет работать минимум до осени 2022 года. Избыточный персонал для поставки в Ижевск с основной площадки в Тольятти, начали распределять по другим производствам занятых выпуском запчастей и комплектующих, пока с согласия работника.