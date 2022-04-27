Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+9° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
1 час назад

АвтоВАЗ остановит производство автомобилей Lada Vesta до осени 2022 года

Паблик Avtograd News со ссылкой на собственные источники сообщил, что руководство АвтоВАЗа приняло решение об остановке завода «Лада Ижевск», который собирает автомобили семейства Lada Vesta.

АвтоВАЗ остановит производство Lada Vesta до осени 2022 года
Фото: Южный автомобильЮжный автомобиль

Завод не будет работать минимум до осени 2022 года. Избыточный персонал для поставки в Ижевск с основной площадки в Тольятти, начали распределять по другим производствам занятых выпуском запчастей и комплектующих, пока с согласия работника.

Также с большой долей вероятностью завод в Тольятти не будет возобновлять работу после майских праздников. Производство на основной площадке АвтоВАЗа планируют возобновить в июне. Летом начнется сборка моделей Granta, Niva и Largus в упрощенных комплектациях.

Автоновости,Lada Vesta,Lada,Автоваз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители