Джереми Кларксон назвал беспилотники "убийцами"

До появления полностью автономных транспортных средств на дорогах общего пользования в мировом масштабе ещё далеко, но некоторые страны планомерно прорабатывают новые положения, позволяющие таким транспортным средствам стать полноправными участниками дорожного движения. Так, в Великобритании ввели новые поправки в ПДД, которые не остались без внимания автожурналиста Джереми Кларксона, бывшего ведущего Top Gear, а ныне - одного из авторов телешоу The Grand Tour.

Фото: Джереми Кларксон Джереми Кларксон

Кларксон в своей колонке в газете The Sun в свойственной ему сатирически-резкой манере раскритиковал новые поправки. Согласно им, водитель, находясь за рулём ТС, оснащённого комплексом автопилотирования, может просматривать видеоконтент, если находится в пробке или же движется со скоростью менее 60 км/ч. При этом пользоваться смартфоном категорически запрещается.

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На эту абсурдность указывает автожурналист. По его мнению, беспилотник должен быть или полностью безопасными для всех участников движения, а водителям в таком случае предоставлено право делать всё, что они посчитают нужным, находясь за рулём, либо такие ТС должны быть признаны небезопасными, и в таком случае должен быть поставлен вопрос о легитимности их присутствия на дорогах. Другими словами, третьего не дано.

"Я лучше сам буду водить автомобиль! Это не сложно, поверьте. И я предпочёл бы машину, которая является просто средством передвижения, потому что беспилотный автомобиль имеет свой "мозг", который запрограммирован при определённых обстоятельствах убить вас, - пишет Кларксон в своей колонке. - Если вы окажетесь в ситуации, когда машине предстоит сделать выбор между тем, чтобы врезаться в толпу школьников или сманеврировать в огромный дуб, то она выберет последнее. И вы заплатили за это деньги - за то, чтобы авто мог убить вас".

Для убедительности журналист приводит в сравнение поезд, который движется по рельсам и при этом является подконтрольным человеку.