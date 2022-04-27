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1 час назад

В Австралии появилась новая версия ГАЗ Садко Next

Motor.ru

На сайте австралийской компании AAV из Брисбена появилось упоминание новой версии ГАЗ Садко Next (в Австралии модель продается под названием TrackMaster) — с двойной шестиместной кабиной. Уточняется, что партия из десяти таких вездеходов была заказана еще в прошлом году, и только сейчас AAV получила первый экземпляр. Новая версия TrackMaster предлагается австралийцам по цене от 89,5 тысячи австралийских долларов (4,7 миллиона рублей), то есть на девять тысяч долларов дороже стандартной модели.

В Австралии появилась новая версия ГАЗ Садко Next
Фото: © aav4x4.com.au© aav4x4.com.au

Новая версия TrackMaster отличается от стандартной наличием единственной пассажирской двери справа, вторым рядом и габаритами: расстояние между осями у такой машины на 74 сантиметра больше, чем у обычной, а общая длина достигает 7,27 метра (+ те же 74 сантиметра).

В движение TrackMaster приводит дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 149 лошадиных сил, который работает в тандеме с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаткой, а за доплату можно заказать версию с автоматом Allison. Для модели заявлены кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, мультимедийная система, а также шноркель и лебедка.

«Авторевю» отмечает, что у компании AAV имеется доступ к экспортному складу запасных частей для моделей ГАЗ, который находится не в России, так что трудностей с гарантийным ремонтом не будет.

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