В Австралии появилась новая версия ГАЗ Садко Next

На сайте австралийской компании AAV из Брисбена появилось упоминание новой версии ГАЗ Садко Next (в Австралии модель продается под названием TrackMaster) — с двойной шестиместной кабиной. Уточняется, что партия из десяти таких вездеходов была заказана еще в прошлом году, и только сейчас AAV получила первый экземпляр. Новая версия TrackMaster предлагается австралийцам по цене от 89,5 тысячи австралийских долларов (4,7 миллиона рублей), то есть на девять тысяч долларов дороже стандартной модели.

Фото: © aav4x4.com.au © aav4x4.com.au

Новая версия TrackMaster отличается от стандартной наличием единственной пассажирской двери справа, вторым рядом и габаритами: расстояние между осями у такой машины на 74 сантиметра больше, чем у обычной, а общая длина достигает 7,27 метра (+ те же 74 сантиметра).

В движение TrackMaster приводит дизельный двигатель ЯМЗ-534 мощностью 149 лошадиных сил, который работает в тандеме с механической пятиступенчатой коробкой передач и раздаткой, а за доплату можно заказать версию с автоматом Allison. Для модели заявлены кондиционер, электростеклоподъемники, круиз-контроль, мультимедийная система, а также шноркель и лебедка.