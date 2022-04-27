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18 минут назад

Volkswagen рассказал подробности о новом Amarok

Российская Газета

В конце 2022 года на рынок выйдет новое поколение пикапа Amarok, которое разрабатывается Volkswagen Commercial Vehicles совместно с Ford. Компания опубликовала фотографии прототипов модели в камуфляже и раскрыла некоторые технические подробности.

Volkswagen рассказал подробности о новом Amarok
Фото: Пресс-служба VolkswagenПресс-служба Volkswagen

Длина нового VW Amarok составляет 5350 мм, что на 100 мм длиннее актуальной версии пикапа. Размер колёсной базы увеличен на 175 мм - до 3270 мм, что положительно сказалось на пространстве второго ряда. В компании отметили, что благодаря тому, что колёсная база увеличилась больше, чем габаритная длина, свесы у пикапа теперь короче, а значит, машина будет вольготнее чувствовать себя на бездорожье.

Также в Volkswagen сообщили, что грузоподъёмность нового Amarok выросла c 1 до 1.2 тонны, а буксировочная способность до 3.5 тонны предоставлена для большего количества силовых агрегатов.

О том, какие именно силовые агрегаты получит новый Amarok, пока не уточнили. Известно лишь, что пикапу достанутся один бензиновый и четыре дизельных мотора объёмом от 2.0 до 3.0 литра, большая часть из которых, без сомнения, уже рассекречена во время премьеры Ford Ranger - напомним, пикапы являются соплатформенниками. Варианты привода у Volkswagen Amarok будут следующими: задний, жёстко подключаемый полный и постоянный полный.

Пресс-служба Volkswagen

В компании сообщили, что Volkswagen Amarok будет представлен в пяти версиях исполнения. В зависимости от комплектации пикап оснащён сиденьями с электрорегулировкой положений в десяти направлениях, цифровой приборной панелью, более чем 30 системами помощи, 20 из которых являются совершенно новыми для модели, светодиодными матричными фарами головного света.

Основными рынками для нового Volkswagen Amarok станут Африка и Австралия, доберётся пикап и до Европы. В России модель продавать не планировали и до принятия санкций стран Запада в отношении нашей страны.

Пресс-служба Volkswagen
Автоновости,Volkswagen Amarok,Ford Ranger,Volkswagen,Ford,
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