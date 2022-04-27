В модельном ряду Мерседеса появился новый «класс»

Немецкая компания представила минивэн Mercedes-Benz T-класса. Прежде модели с таким индексом в ассортименте марки не было.

Новый минивэн — это переименованный вариант коммерческой модели Mercedes-Benz Citan, которая создана на основе Renault Kangoo последнего поколения. Mercedes-Benz T-класса преподносят как более «люксовую» машину, хотя дизайном кузова и салона новинка практически не отличается от «Ситана».

Mercedes-Benz

Вся разница — в оснащении. У «T-класса» богаче базовая комплектация: бамперы в цвет кузова, улучшенная отделка интерьера, медиасистема, руль с кнопками, электромеханический ручник, цветной экран бортового компьютера, задние электростеклоподъёмники. Хотя многие из этих опций можно заказать и для «Ситана».

Mercedes-Benz

На новый минивэн ставят бензиновый турбомотор объёмом 1,3 литра (102 или 131 л. с.) и турбодизель объёмом 1,5 литра, развивающий 95 или 116 л. с. в зависимости от версии. Коробка передач — шестиступенчатая механическая или семиступенчатая роботизированная.