Названа разница в цене каско на автомобили из Китая и Европы

Россияне, купив автомобиль китайского производства, заплатят за полис каско на 43% меньше, чем за полис на европейские и привычные азиатские марки машин. Об этом сообщили РИА Новости в страховой компании «Согласие», передает «Прайм».

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«В связи с уходом с российского рынка некоторых популярных европейских автопроизводителей, многие водители, планирующие купить машину, начали смотреть в сторону китайского автопрома. Так, по данным специалистов, оформление полиса каско на китайский автомобиль на 43% дешевле, чем на европейский или хорошо знакомый (другой — ред.) азиатский», — подчеркнули эксперты.

В среднем, страховка каско для китайских машин обойдется автолюбителю в 73 тыс. рублей, тогда как на автомобили европейских, корейских и японских брендов она будет стоить 128 тыс. рублей, указали страховщики.