Купить по телефону: Jeep превратил решетку радиатора в штрих-код

Канадское подразделение Jeep запустило новую функцию Jeep Code. Она позволяет отсканировать фирменную решетку радиатора Джипов с семью прорезями с через приложение Snapchat для смартфона. По сути, решетка играет роль штрих-кода, уникального для каждой модели, с помощью которого программа распознает автомобиль. В Jeep рассчитывают, что такой способ «знакомства» заинтересует молодежь, привыкшую к виртуальным покупкам.

Фото: © Jeep © Jeep

Включив Snapchat, пользователи смогут направить камеру на любой понравившийся Jeep. Используя технологию дополненной реальности платформа, натренированная с помощью машинного обучения, определит модель. Далее потенциальный клиент сможет узнать больше об автомобиле, открыть конфигуратор, посмотреть комплектацию, найти ближайшего дилера и даже начать оформление покупки.

Jeep Canada

В Jeep верят, что такое упрощение процесса, исключающее этап самостоятельного поиска нужной модели, может привлечь молодых потребителей «быстрым подключением» к автомобилям.