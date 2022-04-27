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57 минут назад

Jeep превратил решетку радиатора в штрих-код, который можно считать с телефона

Motor.ru

Канадское подразделение Jeep запустило новую функцию Jeep Code. Она позволяет отсканировать фирменную решетку радиатора Джипов с семью прорезями с через приложение Snapchat для смартфона. По сути, решетка играет роль штрих-кода, уникального для каждой модели, с помощью которого программа распознает автомобиль. В Jeep рассчитывают, что такой способ «знакомства» заинтересует молодежь, привыкшую к виртуальным покупкам.

Купить по телефону: Jeep превратил решетку радиатора в штрих-код
Фото: © Jeep© Jeep

Включив Snapchat, пользователи смогут направить камеру на любой понравившийся Jeep. Используя технологию дополненной реальности платформа, натренированная с помощью машинного обучения, определит модель. Далее потенциальный клиент сможет узнать больше об автомобиле, открыть конфигуратор, посмотреть комплектацию, найти ближайшего дилера и даже начать оформление покупки.

Jeep Canada

В Jeep верят, что такое упрощение процесса, исключающее этап самостоятельного поиска нужной модели, может привлечь молодых потребителей «быстрым подключением» к автомобилям.

Jeep Code запустили спустя пару недель после появления в гамме Wagoneer и Grand Wagoneer длиннобазных версий — Wagoneer L и Grand Wagoneer L. Они отличаются увеличенной на 178 миллиметров колесной базой, длиной кузова и объемом багажника. Также новинкам досталась новая «битурбошестерка» Hurricane 3.0. На Wagoneer L она развивает 426 лошадиных сил и 635 Нм крутящего момента, на Grand Wagoneer L — 517 сил (678 Нм).

Автоновости,Jeep,
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