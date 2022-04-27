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27 апреля

АвтоВАЗ не сможет выпускать модели LADA Largus, Xray и Vesta NG без участия Renault

ПроКроссовер.руиещё 3

Как сообщают российские СМИ, компания Renault ищет покупателя на свою долю в «АвтоВАЗе». Еслм французский бренд все-таки найдет покупателя, то у российского бренда возникнут трудности с производством некоторых моделей. Так, в «группе риска» в плане производства окажутся универсал LADA Largus, кроссовер XRay, семейство автомобилей Vesta, а также будущие новинки российской компании, включая новый кроссовер LADA C-сегмента. Об этом сообщает «Российская газета» со ссылкой на гендиректора сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль. «АвтоВАЗу будет сложно найти решение по производству модели LADA C-SUV (аналог Dacia Bigster), семейства Vesta в новом поколении, а также других и уже существующих моделей, к примеру, универсала Largus и кроссовера Xray, для производства которого импортозамещение реализовать очень сложно», — отметил Денис Мигаль. Но по мнению Мигаля между «АвтоВАЗом» и Renault полного разрыва сотрудничества не будет. Он продолжиться в виде поставок производственных комплектующих или машинокомплектов для моделей, построенных на платформах Renault.

Конвейер АвтоВАЗа снова остановят
Фото: © Depositphotos© Depositphotos
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