Конвейер АвтоВАЗа снова остановят

С 27 апреля на АвтоВАЗе начали постепенно сворачивать производство, сообщает Avtograd News Вконтакте со ссылкой на инсайдеров. По их данным, планируется очередной длительный простой, связанный с майскими праздниками и частью корпоративного отпуска: он продлится с 30 апреля по 10 мая. Сообщается, что к этому периоду на конвейере «не останется ни одного кузова». При этом возобновление сборки автомобилей во второй половине мая пока под вопросом.

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В среду 27 апреля АвтоВАЗ приступил к выхолащиванию линии сварки производства внедорожников Niva. В четверг то же самое намечается на линии окраски, в пятницу — на линии сборки, говорят инсайдеры.

АвтоВАЗ собирает автомобили всего два дня. 25 апреля завершился трехнедельный корпоративный отпуск, перенесенный с лета из-за острого дефицита комплектующих. Причем на конвейер тольяттинской площадки встали не все машины: за время простоя так и не удалось запастись датчиками антиблокировочной системы (ABS) для классической Lada Niva Legend, которые поставлял Bosch.

Параллельно в Ижевске идет сборка Lada Vesta старого и нового поколения. Однако стало известно, что за пять рабочих дней Vesta NG (new generation) соберут в количестве только 56 экземпляров. По данным источников Avtograd News, завод Lada Ижевск могут остановить как минимум до осени 2022 года. А чтобы сократить расходы, в дальнейшем производство с площадки и вовсе могут перенести в Тольятти, где организуют «Единое сборочное пространство».