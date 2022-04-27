Как будет работать АвтоВАЗ после продажи за рубль?

Сейчас Renault принадлежит почти 68% «АвтоВАЗа», оставшимися 32% акций владеет госкорпорация «Ростех». Она не может выкупить долю французской фирмы из-за санкций.
Renault передаст контрольный пакет в «АвтоВАЗе» под российское управление. Это будет «сделка за рубль» с опционом обратного выкупа, заявил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров. Покупателем станет Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ), подведомственный Минпромторгу.
Сейчас Renault принадлежит почти 68% «АвтоВАЗа», оставшимися 32% акций владеет госкорпорация «Ростех». Renault приняла решение о продаже из-за дефицита средств на поддержание работоспособности своих подразделений в России, сказали в Минпромторге.
Сделка по продаже активов будет оформлена с опционом на пять или шесть лет. В течение этого срока Renault будет иметь право принять решение по выкупу своей доли обратно. Если в этот период будут инвестиции, это также будет учтено в стоимости, подчеркнул Мантуров. Покупать или национализировать завод не входит в их планы, отметил он. По словам министра, планируется, что менеджмент «АвтоВАЗа» будет назначать НАМИ совместно с «Ростехом».
Как будет работать завод после сделки? Объясняет партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто:
— Сделка ожидаемая, я не думал, что это обязательно будет НАМИ, но «Ростех», насколько я понял, не может выступить в качестве покупателя, поскольку он находится под санкциями. Видимо, поэтому выбор пал на НАМИ как на номинального владельца, то есть, если ситуация изменится, Renault сможет выкупить этот актив обратно за тот же рубль, плюс те инвестиции, которые будут вложены в завод за время отсутствия Renault. Рвать связи с Россией окончательно никто не хочет, но в этой ситуации и работать нельзя, поэтому будет выбираться некая схема продажи за условные деньги какому-то номинальному российскому юридическому лицу, чтобы потом, если что, можно было вернуться сюда.
— Означает ли это продолжение производства тех же моделей с теми же комплектующими от Renault?
— Это все должно быть прописано в договоре, теоретически возможна продажа лицензии на выпуск какой-то модели. Скорее всего, производства моделей Renault не будет в России пока не изменится ситуация, а «АвтоВАЗ» продолжит выпускать ту продукцию, которую он выпускал всегда, это две модели «Нивы», это «Гранта», это «Веста», это собственные модели «АвтоВАЗа», тут никаких проблем нет. Лицензия на выпуск моделей вряд ли будет, все-таки высокие репутационные риски, и как строить логистику в этой ситуации вообще непонятно, потому что для моделей Renault очень многое производилось в Европе.
Новым владельцем московского автозавода «Автофрамос» могут стать власти Москвы, сказал Мантуров. В конце 2021 года Renault оценила свой бизнес в России — на втором по величине после Франции рынке для компании — в 2,4 млрд долларов, писало Bloomberg. В прошлом году концерн продал на российском рынке более 480 тысяч автомобилей, говорится в отчете.
Будут ли после продажи в условиях санкций поставляться детали от Renault? Комментирует генеральный директор Vector Market Research Дмитрий Чумаков:
«Решение, которое принято, находится в плоскости максимального пересечения интересов всех участников процесса. Для Renault это все-таки сохранение возможности вернуться через некоторое время, как только ситуация будет более определенной, а для нас это возможность сохранения производственных мощностей, и чтобы компания в производственном плане не простаивала. Есть действующие санкции, которые ограничивают возможности по поставкам комплектующих, технологий, и автомобили, которые используют меньше либо практически не используют зарубежные комплектующие в краткосрочной перспективе и будут производиться на этих мощностях. Новые модели Renault предположительно производиться не будут, потому что не будет передана соответствующая технология, хотя это может быть пересмотрено через несколько месяцев. Поскольку есть определенные сейчас ограничения в плане поставок запасных частей, я думаю, что решение будет принято в пользу производства тех автомобилей, где либо можно использовать комплектующие, которые можно закупать в странах, которые не участвуют в санкционной политике, либо производить те автомобили, где как раз поставки европейских комплектующих не являются необходимыми. Я думаю, что для Renault это максимально безопасная схема, которая позволит компании при первой же возможности вернуться».
«АвтоВАЗ» лидирует на российском автомобильном рынке с долей более 20% и представлен более чем в 20 странах. Производственные мощности расположены в Тольятти и в Ижевске.