Как будет работать АвтоВАЗ после продажи за рубль?

«Решение, которое принято, находится в плоскости максимального пересечения интересов всех участников процесса. Для Renault это все-таки сохранение возможности вернуться через некоторое время, как только ситуация будет более определенной, а для нас это возможность сохранения производственных мощностей, и чтобы компания в производственном плане не простаивала. Есть действующие санкции, которые ограничивают возможности по поставкам комплектующих, технологий, и автомобили, которые используют меньше либо практически не используют зарубежные комплектующие в краткосрочной перспективе и будут производиться на этих мощностях. Новые модели Renault предположительно производиться не будут, потому что не будет передана соответствующая технология, хотя это может быть пересмотрено через несколько месяцев. Поскольку есть определенные сейчас ограничения в плане поставок запасных частей, я думаю, что решение будет принято в пользу производства тех автомобилей, где либо можно использовать комплектующие, которые можно закупать в странах, которые не участвуют в санкционной политике, либо производить те автомобили, где как раз поставки европейских комплектующих не являются необходимыми. Я думаю, что для Renault это максимально безопасная схема, которая позволит компании при первой же возможности вернуться».