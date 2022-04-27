Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+8° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
53 минуты назад

Краш-тест: Subaru BRZ заработала всего две звезды из пяти

Motor.ru

Subaru BRZ (а заодно и унифицированная с ним Toyota GR86) прошел серию краш-тестов по методике JNCAP, японского аналога EuroNCAP. Результат спорткара не впечатлил: модели удалось заработать всего 88,38 балла из 190, что соответствует двум звездам из пяти возможных. На оценку повлиял слабый уровень превентивной безопасности, а также отсутствие системы автоматического экстренного торможения в списке базового оснащения.

Subaru BRZ на краш-тестах заработала всего две звезды из пяти
Фото: nasvaassess / YouTube.comnasvaassess / YouTube.com

JNCAP включает несколько этапов: фронтальный удар на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, фронтальный удар на 56 километрах в час с полным перекрытием и боковой удар. Отдельно тестируют кресла, имитируя столкновение сзади, безопасность пешеходов (имитация наезда на человека), а также проверяют системы превентивной безопасности, и по последнему пункту Subaru BRZ получил оценку E («неудовлетворительно»). Дела с пассивной безопасностью спорткара обстоят лучше: она удостоилась оценки B (86,38 балла из 100 возможных).

Для тестов взяли самую простую версию BRZ с механической коробкой передач. У такого автомобиля нет системы автоматического экстренного торможения, так что при оценке этого параметра он получил ноль баллов из восьми. При этом специалисты отметили, что у модификации с автоматической коробкой передач эта система есть.

BRZ комплектуется оппозитной «четверкой» Subaru Boxer объемом 2,4 литра, которая развивает 235 лошадиных сил С места до первой «сотни» спорткар разгоняется за 6,3 секунды.

Автоновости,Subaru BRZ,Subaru,Toyota,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители