Subaru BRZ на краш-тестах заработала всего две звезды из пяти

Subaru BRZ (а заодно и унифицированная с ним Toyota GR86) прошел серию краш-тестов по методике JNCAP, японского аналога EuroNCAP. Результат спорткара не впечатлил: модели удалось заработать всего 88,38 балла из 190, что соответствует двум звездам из пяти возможных. На оценку повлиял слабый уровень превентивной безопасности, а также отсутствие системы автоматического экстренного торможения в списке базового оснащения.

Фото: nasvaassess / YouTube.com nasvaassess / YouTube.com

JNCAP включает несколько этапов: фронтальный удар на скорости 64 километра в час с 40-процентным перекрытием, фронтальный удар на 56 километрах в час с полным перекрытием и боковой удар. Отдельно тестируют кресла, имитируя столкновение сзади, безопасность пешеходов (имитация наезда на человека), а также проверяют системы превентивной безопасности, и по последнему пункту Subaru BRZ получил оценку E («неудовлетворительно»). Дела с пассивной безопасностью спорткара обстоят лучше: она удостоилась оценки B (86,38 балла из 100 возможных).

Для тестов взяли самую простую версию BRZ с механической коробкой передач. У такого автомобиля нет системы автоматического экстренного торможения, так что при оценке этого параметра он получил ноль баллов из восьми. При этом специалисты отметили, что у модификации с автоматической коробкой передач эта система есть.