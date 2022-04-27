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1 час назад

BYD продолжил развитие морской темы

Autorating.ru

Компания BYD представила второй электромобиль из семейства Marine. Новый седан Seal составил компанию хэтчбеку Dolphin. Обе модели базируются на модульной платформе e3.0 – с 800-вольтовой электросистемой.

BYD рассекретила седан Seal
Фото: BYDBYD

Длина BYD Seal равна 4 800 мм, колесная база – 2 920 мм. Покупателям предлагается выбрать из трех модификаций. Мотор начального седана развивает 204 л.с., а запас хода составляет 550 км. Мощность второй версии достигает 313 л.с. при дальности 700 км. Наконец, полноприводная четырехдверка выдает 530 л.с. и может проехать на одном заряде 650 км.

Китайские дилеры BYD приступят к продажам модели Seal уже в мае. Стоимость седана, по предварительной информации, стартует с отметки 34 тысячи долларов.

Автоновости,BYD,
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