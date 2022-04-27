BYD рассекретила седан Seal

Компания BYD представила второй электромобиль из семейства Marine. Новый седан Seal составил компанию хэтчбеку Dolphin. Обе модели базируются на модульной платформе e3.0 – с 800-вольтовой электросистемой.

Фото: BYD BYD

Длина BYD Seal равна 4 800 мм, колесная база – 2 920 мм. Покупателям предлагается выбрать из трех модификаций. Мотор начального седана развивает 204 л.с., а запас хода составляет 550 км. Мощность второй версии достигает 313 л.с. при дальности 700 км. Наконец, полноприводная четырехдверка выдает 530 л.с. и может проехать на одном заряде 650 км.