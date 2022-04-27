Водителям объяснили, чем опасна езда на низких оборотах двигателя

В результате частой езды при оборотах силового агрегата ниже 2500 в минуту, а дизельного 1500 оборотов в минуту могут появиться серьезные последствия.
Если часто ездить на низких оборотах, то это может обернуться износом подшипников коленчатого вала. Подача жидкости в данном случае снижается и масляной насос не выдает полную производительность. Стенки цилиндров некачественно смазываются, а дренажные отверстия поршневых колец не прочищаются.
По итогу придется стать клиентом автосервиса и потратиться на ремонт транспортного средства.
Помимо этого, при езде на низких оборотах появляются вибрации, которые вызваны детонацией из-за неправильного сгорания топлива. Увеличивается износ поршней, а также вкладышей коленчатого вала, что может привести к растяжению цепи Газораспределительного механизма и появлению нагара в камерах сгорания, отмечает издание «Тарантас Ньюс».
Также приверженцы езды на низких оборотах могут столкнуться с проблемой невозможности быстро набрать скорость в пути по скоростному шоссе, так как при увеличенной подаче топлива резко набрать скорость не удастся.