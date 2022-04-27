Перечислены пять самых частых нарушений начинающих водителей

По данным столичной Госавтоинспекции, с начала года на дорогах Москвы было зарегистрировано 151 ДТП с участием начинающих водителей со стажем менее двух лет, причем в 97 случаях виноваты сами автомобилисты-новички. Инспекторы выявили пять наиболее распространенных нарушений, которые допускают водители с минимальным стажем, создавая опасную ситуацию на дороге. К таковым, например, относится несоблюдение очередности проезда.

Фото: Motor.ru Motor.ru

На втором месте несоблюдение скорости в конкретных условиях движения, а замыкает тройку неправильный выбор дистанции. В топ-5 также попали нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил перестроения.

В Госавтоинспекции дали несколько советов начинающим водителям. Например, не стоит торопиться вливаться в интенсивное городское движение, если нет уверенности в собственных навыках вождения, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и безопасную скорость. Также ГИБДД не рекомендует новичкам использовать крайние полосы движения.