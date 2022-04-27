Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+11° в 
USD 72.88EUR 75.92
Войти в почту
2 часа назад

Перечислены пять самых частых нарушений начинающих водителей

Motor.ru

По данным столичной Госавтоинспекции, с начала года на дорогах Москвы было зарегистрировано 151 ДТП с участием начинающих водителей со стажем менее двух лет, причем в 97 случаях виноваты сами автомобилисты-новички. Инспекторы выявили пять наиболее распространенных нарушений, которые допускают водители с минимальным стажем, создавая опасную ситуацию на дороге. К таковым, например, относится несоблюдение очередности проезда.

Перечислены пять самых частых нарушений начинающих водителей
Фото: Motor.ruMotor.ru

На втором месте несоблюдение скорости в конкретных условиях движения, а замыкает тройку неправильный выбор дистанции. В топ-5 также попали нарушение правил проезда пешеходных переходов и правил перестроения.

В Госавтоинспекции дали несколько советов начинающим водителям. Например, не стоит торопиться вливаться в интенсивное городское движение, если нет уверенности в собственных навыках вождения, не отвлекаться на телефон, соблюдать дистанцию и безопасную скорость. Также ГИБДД не рекомендует новичкам использовать крайние полосы движения.

Ранее столичные инспекторы перечислили самые опасные дороги в Москве — рейтинг составили по количеству зафиксированных ДТП с летальным исходом. По итогам первого квартала 2022 года опасными признаны МКАД, Варшавское и Калужское шоссе.

Автоновости,ГИБДД,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители