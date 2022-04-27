У самого популярного авто Америки появилась электрическая версия

Пикап Ford F-серии уже много лет остаётся самым продаваемым автомобилем на рынке США. Теперь покупателям предложат не только традиционные бензиновые модификации, но и модный электровариант. Правда купить его не так просто: компания собрала 200 тысяч предварительных заказов на Ford F-150 Lightning, но в первый год выпустит только 15 тысяч таких машин.

Фото: Ford Ford

Ford

Электропикап выпускают на родине «Форда» — в Дирборне, пригороде Детройта. В организацию производства новой модели компания инвестировала 950 миллионов долларов. Интересная особенность нового завода — здесь нет привычного конвейера, а машины перемещаются на беспилотных транспортных платформах.

Ford

Электрический Ford F-150 Lightning внешне похож на обычный F-150, но всё-таки отличается от него по конструкции. Разработчики изменили конструкцию рамы, применили сзади независимую подвеску вместо моста и заметно преобразили дизайн интерьера.

Ford

Модель оснащают двумя электромоторами суммарной мощностью 432 или 571 л. с. и батареей ёмкостью 98 или 131 кВтч. По официальным характеристикам самый «дальнобойный» вариант может проехать до 515 км на одной зарядке. Цены на Ford F-150 Lightning начинаются с отметки 40 тысяч долларов.

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