Эксперты назвали дефицитные в России автозапчасти

Основатель агентства Gruzdev Analyze, международный эксперт автомобильной сферы Александр Груздев рассказал, каких деталей не хватает на автомобильном рынке. Об этом пишет Autonews.ru.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, среди самых труднодоступных автозапчастей в России — детали для двигателей (64% опрошенных СТО испытывают проблемы), моторные масла (47%), свечи (44%), фильтры (42%), электрооборудование и датчики (40%), тормозные системы (38%), амортизаторы (32%), ремни ГРМ (24%), подвеска и рулевое управление (20%).

Видео дня

Груздев подчеркнул, что минимум три крупных производителя автозапчастей полностью остановили свои поставки в Россию, а 31 бренд расходников и масел приостановил свою деятельность. Продолжают поставки в РФ 30 азиатских марок, подчеркнул он. Приостановили работу, как указал Груздев, Bosch, Denso, 555, Brembo, Koyo.

Уже июне-июле 2022 года российский авторынок ощутит пик дефицита, считает эксперт.

Автоэксперты и участники отрасли считают необходимым расширить список автомобильных деталей, разрешенных к ввозу в Россию без официального одобрения со стороны их производителя, сообщили опрошенные Autonews.ru представители отрасли после публикации одобренного Минпромторгом перечня брендов. Как стало известно позднее, документ будет дорабатываться для повторного одобрения профильными ведомствами.

По мнению автомобильного эксперта Олега Мосеева, в стране нужно составить широкий временный список для параллельного импорта с возможностью пролонгации его срока действия.

«Если кто-то вернется, брендам надо дать возможность работать по старым правилам игры. Сейчас абсолютной катастрофы на рынке нет, но через 2-3 месяца, если ничего не предпринимать, возникнет яма. И чинить автомобили будет проблематично как по гарантии у дилеров, так и на СТО в рамках обычного ремонта или восстановления по ОСАГО и каско», — подчеркнул он.