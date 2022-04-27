«Сотня» за 2,9 секунды: Wiesmann выпустил первый электрокар

Компания Wiesmann показала новый спорткар. Это электрический родстер Project Thunderball, оснащенный двухмоторной силовой установкой. Оба его электромотора установлены на задней оси и в сумме выдают 912 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Разгон до первой «сотни» у двухдверки занимает 2,9 секунды, а заявленная дальность хода превышает 500 километров.

Фото: Wiesmann Wiesmann

В основе родстера Wiesmann Project Thunderball лежит алюминиевая пространственная рама. Внешние панели сделаны из стали, алюминия и углепластика. Спорткар сохранил присущий всем моделям марки ретростиль, но в техническом плане уже шагает в ногу со временем. Больше никаких двигателей BMW. Двухдверка полностью электрическая, при этом оба её электромотора установлены на задней оси.

Wiesmann

Их комбинированная отдача — впечатляющие 912 лошадиных сил и 1100 Нм крутящего момента. Такой мощностью не мог похвастаться даже Wiesmann GT MF5 с «битурбовосьмеркой» 4.4 от BMW X5 M (E70).

С места до «сотни» Project Thunderball разгоняется за 2,9 секунды, до двухсот — за 8,9. Батарея емкостью 92 киловатт-часа (также будет доступная на 83 кВт•ч) охлаждается смесью воды с гликолем, работает под напряжением 800 вольт и поддерживает зарядку мощностью 300 киловатт. Ожидаемый запас хода — больше 500 километров.

Wiesmann

Помимо прочего, родстер оснащен настраиваемой подвеской, регулируемыми стабилизаторами поперечной устойчивости и дифференциалом повышенного трения. Диаметр тормозных дисков — 380 миллиметров, спереди стоят шестипоршневые суппорты, сзади — четырехпоршневые.

Wiesmann

Колеса обуты в шины Michelin Pilot Sport 4S размерностью 265/30 ZR 21 и 305/25 ZR 21. Для отделки салона использованы углепластик, формованные вручную деревянные панели и различные металлы.

Wiesmann