Количество угонов автомобилей выросло на 20%

По данным МВД, число угонов в марте выросло по сравнению с февралем на 20%, сообщил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Сергей Ефремов.

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По его словам, если считать только застрахованные автомобили, то, по данным ВСС, рост тоже заметен - за три месяца было угнано 264 машины. Абсолютным лидером по числу угонов застрахованных автомобилей стал Hyundai Santa Fe. Второе место заняли автомобили Lada, следом за ними идет Kia.

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- При этом угонщики действуют не с целью перепродажи, а с целью разбора на запчасти, - поясняет Сергей Ефремов. - Основной их удар будет направлен на массовый сегмент. Ухудшение ситуации мы увидим к лету.

Также он отметил, что в отношении дорогостоящих застрахованных автомобилей выросло количество противоправных действий. Это не угон, а причинение ущерба. С машин снимают зеркала, фары, колеса.

Как ранее заявляли в ВСС, растет также и количество случаев страхового мошенничества. Вплоть до того, что машины начинают угонять сами у себя для получения страховки. Как сообщает информационный проект "Страхование: общественная экспертиза", в декабре 2021 года житель столицы подал в полицию заявление об угоне его авто, оценив ущерб в 500 тысяч рублей. Полицейские быстро раскрыли дело - нашли автомобиль и выяснили, что заявитель сам не так давно продал свою Skoda Octavia новым владельцам. В Хорошевской межрайонной прокуратуре сообщили, что заподозрили мужчину в инсценировке угона авто с целью получения страховой выплаты. Но в попытке избежать ответственности он заявил, что "просто проверял работу полиции". Теперь мужчину будут судить за ложный донос (статья 306 УК РФ), ему может грозить до трех лет лишения свободы.

Похожей схемой пытались воспользоваться двое волгоградцев. Они купили дорогой автомобиль, поставили его на учет и приобрели полис каско. Затем, как установило следствие, перегнали авто в Таджикистан и там продали. Вернувшись в Россию молодые люди срежиссировали целый спектакль: взяли в прокате похожую иномарку, установили на нее дубликат номеров уже проданного автомобиля и покружили на нем по Московской области. Естественно, автомобиль не единожды попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Второй частью плана злоумышленников стал "угон" этого автомобиля с парковки одним из подельников. Третьим этапом этой схемы стало обращение в страховую компанию с заявлением о возмещении убытков - 4,5 миллиона рублей. Однако сотрудники правоохранительных органов раскрыли детали "угона" и пресекли мошенничество. Прокуратура Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении молодых людей о совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159.5 УК (покушение на мошенничество в сфере страхования в составе группы лиц по предварительному сговору, в крупном размере), п. "б" ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере). В качестве максимального наказания санкции за эти преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет.