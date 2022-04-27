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1 час назад

Джереми Кларксон назвал беспилотные автомобили «убийцами»

Motor.ru

Некоторые страны постепенно начинают разрешать эксплуатацию беспилотных машин на дорогах общего пользования. При этом ведомства разрабатывают собственные поправки в ПДД, которым должны следовать водители автономных транспортных средств. Так, власти Великобритании опубликовали новый свод правил, который прокомментировал в своей колонке в издании The Sun бывший ведущий Top Gear Джереми Кларксон.

Джереми Кларксон назвал беспилотные автомобили «убийцами»
Фото: Motor.ruMotor.ru

Согласно поправкам, водители автомобилей, оборудованных системой автономного вождения, могут отвлекаться на просмотр видеороликов в пробке или двигаясь на скорости менее 60 километров в час. В то же время, им категорически запрещено пользоваться смартфоном. Джереми Кларксон заявил, что правила абсурдны. По его мнению, беспилотный транспорт должен обладать эффективной системой безопасности, которая позволит водителю делать все, что угодно. В противном же случае стоит задуматься о правомерности эксплуатации таких автомобилей.

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Кларксон считает, что беспилотники оборудованы собственной системой принятия решений, которая в случае экстренной ситуации на дороге не всегда сможет верно оценить обстановку. В некоторых случаях компьютерный «мозг» предпочтет столкнуться с условной стеной или деревом, нежели навредить другим участникам потока.

Таким образом, телеведущий заявил, что пользователи автономных машин платят деньги за то, что автомобиль способен их убить. В качестве альтернативы специалист привел поезд, который самостоятельно движется по рельсам, но в то же время всегда находится под контролем человека.

В середине апреля концерн General Motors запатентовал беспилотную систему для обучения новичков без инструктора. Инновационный «экзаменатор» будет способен самостоятельно оценивать навыки учащегося и давать рекомендации.

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Автоновости,Джереми Кларксон,
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